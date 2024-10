Halloween al caco in San Francesco, festa a tema 'Alice nel paese delle meraviglie' in Pomposa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dolcetto o scherzetto per i bimbi in San Francesco al pomeriggio, “Halloween Party” con Alice in Wonderland in Pomposa la sera: sono gli eventi organizzati in centro storico da Modenamoremio, concordati con gli organizzatori e il Comune di Modena, per la giornata di Halloween. L’iniziativa si Modenatoday.it - Halloween al caco in San Francesco, festa a tema 'Alice nel paese delle meraviglie' in Pomposa Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dolcetto o scherzetto per i bimbi in Sanal pomeriggio, “Party” conin Wonderland inla sera: sono gli eventi organizzati in centro storico da Modenamoremio, concordati con gli organizzatori e il Comune di Modena, per la giornata di. L’iniziativa si

Cosa fare ad Halloween e nel ponte del 1° novembre a Piacenza

Inizia un weekend lungo con il ponte del 1° di novembre. Ecco quindi tutti gli eventi in programma nella serata di Halloween e per il fine settimana.

Halloween ad Alseno

Giovedì 31 ottobre, Alseno si trasforma per festeggiare Halloween con un programma ricco di divertimento per tutte le età! Siete pronti a mettervi in gioco in prove spaventose e insidiose?

La città di Halloween. Celtic Fest sbarca al Monte

Monte San Savino si trasforma in "La città di Halloween" con il programma dell’Arezzo Celtic Festival, offrendo quattro giorni di eventi culturali e ricreativi legati alle origini celtiche della festa ...

“Samhain”, un’intera città immersa tra atmosfere e tradizioni di halloween

Rievocazioni, racconti e spettacoli caratterizzeranno il festival diffuso tra le vie e le piazze di Monte San Savino ...