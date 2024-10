Frattesi e Lautaro lanciano l’Inter, 3-0 in casa Empoli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli (ITALPRESS) – La doppietta di Frattesi e il gol di Lautaro Martinez lanciano l’Inter che segna tre volte nella ripresa e stende l’Empoli al Castellani. Gara segnata dall’espulsione di Goglichidze che penalizza i toscani, ancora a secco di reti nelle cinque partite interne disputate in stagione. Per i nerazzurri tre punti pesanti che tornano a ridurre il gap con il Napoli capolista adesso distante quattro lunghezze. Due cambi per D’Aversa rispetto a Parma: titolari Cacace e Maleh al posto di Pezzella e Grassi. Davanti Fazzini e Solbakken a sostegno di Colombo. Anche Inzaghi non esagera con il turnover e conferma la coppia d’attacco Thuram-Lautaro Martinez. In mediana spazio per Frattesi e Darmian, in difesa c’è Bisseck. Unlimitednews.it - Frattesi e Lautaro lanciano l’Inter, 3-0 in casa Empoli Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(ITALPRESS) – La doppietta die il gol diMartinezche segna tre volte nella ripresa e stende l’al Castellani. Gara segnata dall’espulsione di Goglichidze che penalizza i toscani, ancora a secco di reti nelle cinque partite interne disputate in stagione. Per i nerazzurri tre punti pesanti che tornano a ridurre il gap con il Napoli capolista adesso distante quattro lunghezze. Due cambi per D’Aversa rispetto a Parma: titolari Cacace e Maleh al posto di Pezzella e Grassi. Davanti Fazzini e Solbakken a sostegno di Colombo. Anche Inzaghi non esagera con il turnover e conferma la coppia d’attacco Thuram-Martinez. In mediana spazio pere Darmian, in difesa c’è Bisseck.

