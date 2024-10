Fisco, il 15% dei contribuenti paga le tasse per tutti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Italia chi prende fino a 29mila euro, ossia il 75,80% dei contribuenti italiani, versa soltanto il 24,43% di tutta l'Irpef, "un'imposta neppure sufficiente a coprire la spesa sanitaria". È quanto emerge dall'ultimo Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate Itinerari Previdenziali Messinatoday.it - Fisco, il 15% dei contribuenti paga le tasse per tutti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Italia chi prende fino a 29mila euro, ossia il 75,80% deiitaliani, versa soltanto il 24,43% di tutta l'Irpef, "un'imposta neppure sufficiente a coprire la spesa sanitaria". È quanto emerge dall'ultimo Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate Itinerari Previdenziali

