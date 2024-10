Finisce il sogno della produzione agricola di qualità: azienda smembrata e venduta a pezzi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trattori, macchinari agricoli, attrezzatura enologica e anche corpi di reato. La prossima asta giudiziaria mette all’incanto un’intera azienda agricola chiusa per fallimento, con beni per un valore di 400mila euro.Il primo lotto riguarda otto trattori ad uso agricolo ad un prezzo base di 130 Perugiatoday.it - Finisce il sogno della produzione agricola di qualità: azienda smembrata e venduta a pezzi Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trattori, macchinari agricoli, attrezzatura enologica e anche corpi di reato. La prossima asta giudiziaria mette all’incanto un’interachiusa per fallimento, con beni per un valore di 400mila euro.Il primo lotto riguarda otto trattori ad uso agricolo ad un prezzo base di 130

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ildelladi qualità: azienda smembrata e venduta a pezzi; La fattoria dei nostri sogni; Da Goldoni ad Arbos. Tutte le tappe di undiventato incubo in soli 5 anni; ROSORA / Croce del Moro: «Dopo 27 anniun»; Angelo Valentini, unlungo 90 anni; Rinascere dopo il dolore "La mia vita da pastora"; Leggi >>>

Sostenibilità economica dell’agricoltura: modelli di reddito per i produttori

(ecoblog.it)

La sostenibilità economica dell’agricoltura è fondamentale per garantire la prosperità dei produttori agricoli e la sicurezza alimentare globale. L’agricoltura è uno dei settori più importanti ...

Biofuel e agricoltura, l’appello della Fao: “Rispettare ambiente e diritti umani”

(shipmag.it)

New York – La Food and Agriculture Organization (Fao) ha dichiarato che la produzione agricola mondiale deve aumentare del 70% entro il 2050 per soddisfare la crescente domanda di cibo globale.

L'agricoltura digitale nel nuovo libro di Lucio Iaccarino

(msn.com)

Può l’agricoltura diventare digitale? Qual è il rapporto tra le più recenti innovazioni tecnologiche ed un comparto produttivo come quello agricolo, legato ...

Così finisce il sogno Stellantis

(informazione.it)

Magazzini pieni di macchine invendute. Utili in picchiata, titolo in caduta. Il gruppo franco-italiano è in crisi. Per Elkann potrebbe essere il momento buono per abbandonare l’auto Dall ...