Elezioni Usa Schwarzenegger dà il suo endorsment a Kamala Harris

In un lungo post sulla piattaforma sociale X, l'ex governatore repubblicano della California Arnold Schwarzenegger ha dato il suo endorsment a Kamala Harris. Schwarzenegger ha dichiarato di "odiare" la politica più che mai, di non essere soddisfatto di nessuno dei due partiti politici e di preferire di "non partecipare". Ma ha detto che appoggerà i democratici Harris e Walz perché "sarò sempre un americano prima di essere un repubblicano". Schwarzenegger ha poi criticato aspramente Donald Trump per aver rifiutato i risultati del voto presidenziale del 2020. "Rifiutare i risultati di un'elezione è quanto di più antiamericano possa esistere", ha detto. Per una persona come me che parla con persone di tutto il mondo e che sa che l'America è la città splendente su una collina, definire l'America un bidone della spazzatura per il mondo è così antipatriottico che mi rende furioso".

