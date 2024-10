Elezioni regionali, appuntamento con i candidati di Alleanza Verdi Sinistra a Ravenna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Martedì 5 novembre, alle 20:30, presso via Chiesa 2 a Ravenna, si terrà un incontro con i candidati di Alleanza Verdi Sinistra in vista delle prossime Elezioni regionali. L’evento sarà dedicato alla presentazione delle proposte programmatiche in materia ambientale e di tutela del territorio. "Il Ravennatoday.it - Elezioni regionali, appuntamento con i candidati di Alleanza Verdi Sinistra a Ravenna Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Martedì 5 novembre, alle 20:30, presso via Chiesa 2 a, si terrà un incontro con idiin vista delle prossime. L’evento sarà dedicato alla presentazione delle proposte programmatiche in materia ambientale e di tutela del territorio. "Il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Elezioni regionali, appuntamento con i candidati di Alleanza Verdi Sinistra a Ravenna; Sansa fuori dal consiglio regionale: "Del resto non credo proprio che fosse il mio mondo"; Carica dei leader in arrivo a Bologna: anche Schlein. De Pascale: l’evento con tutti i candidati; Verso le elezioni regionali, nuovo incontro di Zappaterra e Bassi coi cittadini; Elezioni regionali 17 e 18 novembre 2024 - assegnazione spazi per le affissioni della propaganda diretta; Elezioni regionali. PD forlivese: doppio appuntamento a Forlimpopoli e Roncadello con i candidati Ancarani e Valbonesi; Leggi >>>

Regionali Liguria, 9 candidati alla presidenza: urne aperte fino alle 15 di lunedì. Il vademecum per il voto

(msn.com)

Appuntamento alle urne domani e dopodomani. Dalle 7 alle 23 questa domenica, dalle 7 alle 15 lunedì si voterà per le elezioni regionali in Liguria. Saranno circa 1,2 milioni ...

CANDIDATI PRESIDENTE LIGURIA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2024/ Orlando, Bucci, Morra: chi sono, quali partiti

(ilsussidiario.net)

Chi sono i 9 candidati Presidente alle Elezioni Regionali Liguria 2024: liste e consiglieri Bucci, Orlando, Morra, Ferrando e gli altri ...

Elezioni regionali, la guida per l'elettore: come si vota, i candidati locali e tutte le informazioni

(forlitoday.it)

Domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 in Emilia-Romagna si vota per eleggere l’assemblea legislativa e il presidente della giunta della Regione ...

Carica dei leader in arrivo a Bologna: anche Schlein. De Pascale: l’evento con tutti i candidati

(msn.com)

Il 15 novembre la chiusura con i nomi in corsa per l’Assemblea regionale. Attesi in varie tappe della campagna elettorale anche Bonaccini, il capo dei 5 stelle Conte e Calenda. Possibile anche l’arriv ...