Dario Ballantini nei panni degli altri | E ora non so più come vestirmi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano – Non è certo un lavoro facile. Mette alla prova corpo e spirito. Perché a furia di entrare nella pelle di qualcun altro, si rischia di perdere il contatto con la propria. Cosa per fortuna tutta da ridere quando si parla di. Che domani sera arriva al Teatro Manzoni con “Lo spettacolo di. Conseguenze di 40 anni neidi“. Con lui sul palco la fisarmonica di Marcello Fiorini. Oltre a una decina delle più celebri imitazioni dello storico inviato di Striscia: da Lucio Dalla a Gino Paoli, da Ray Charles a Vasco Rossi o Zucchero. Senza parlare di Valentino, ovviamente., quali sono state quindi queste conseguenze? “La prima è che non so, a furia di indossare sempre idi qualcun altro, quando devo andare in giro per i fatti miei scelgo un po’ a caso. Altre cose sono più bizzarre.