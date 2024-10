Lapresse.it - Cybersicurezza: Nordio, molto vicini a controllare attacchi hacker

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Stiamo investendo tutta una serie di cifreimportanti per realizzare la sicurezza nella consapevolezza che tutto il mondo è stato trovato impreparato di fronte a questa aggressione dell’aggio, proprio perché i malintenzionati agiscono prima che lo Stato si munisca della normazione necessaria per controllarli, però arriverà un momento e per noi èvicino in cui riusciremo a controllarli del tutto”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, durante il Question time alla Camera.