Cosa fare a Vicenza e provincia da Halloween a domenica 3 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un ricchissimo fine settimana quello lungo di Halloween che va da giovedì 31 ottobre al 3 novembre 2024. Sono in programma numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere. Si va dalle feste per Halloween a quelle dell'Autunno Vicenzatoday.it - Cosa fare a Vicenza e provincia da Halloween a domenica 3 novembre Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un ricchissimo fine settimana quello lungo diche va da giovedì 31 ottobre al 32024. Sono in programma numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere. Si va dalle feste pera quelle dell'Autunno

Cosa fare a Vicenza e provincia da Halloween a domenica 3 novembre

Un ricchissimo fine settimana quello lungo di Halloween che va da giovedì 31 ottobre al 3 novembre 2024. Sono in programma numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali ...

Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 18 al 20 ottobre

Un nuovo weekend ricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 18 al 20 ottobre 2024. Tra le ini ...

Weekend in Veneto, che cosa fare: Paolini a Venezia, Ligabue a Verona e la Fiera del Folpo vicino a Padova

L’ultimo fine settimana di ottobre è da vivere tra lirica, concerti e grande teatro. Non mancano le classiche fiere autunnali ...

Weekend in Veneto, che cosa fare: il concerto di Diodato, i vini a Vicenza e i formaggi più buoni a Villa Contarini

Vicenza Per sabato 5 e domenica 6 ottobre è ... Tra le novità anche Wreckage – The Horror Experience, un labirinto, che promette di far vivere un’esperienza in movimento altamente immersiva ...