Come l’hanno trovata Neonata morta al night la scoperta choc sul corpo della piccola

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In una tranquilla mattina di martedì 29 ottobre, i sanitari del 118 si sono trovati davanti a una scena terribile e difficile da immaginare. All’interno di un appartamento sopra il Serale Club di via Borgo Padova a Piove di Sacco, unagiaceva in un water, con la testa rivolta verso il fondo e l’acqua che traboccava. Gli operatori del Suem, allertati da una telefonata drammatica, sono intervenuti sul posto alle 4:30, dove hanno riscontrato evidenti tracce di un parto appena avvenuto. Melissa Russo, la madre 29enne, è stata soccorsa e portata immediatamente in ospedale. Ora è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata da una collegagiovane donna, che ha descritto con voce tremante: “Una mia amica ha appena partorito in bagno.