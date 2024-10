Com’è cambiata la televisione negli anni? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAlla scoperta del più diffuso tra i mezzi di comunicazione di massa Chissà come sarebbe il mondo oggi senza l’ingegno di Philo Farnsworth, inventore statunitense che nel 1927 creò il primo prototipo di televisione. Molto probabilmente di un bianco e nero triste, spento, tanto diverso da quel bianco e nero acceso e ricco di vitalità che popolava gli schermi d’oltreoceano di quasi cento anni fa. Per fortuna ci ha pensato questo signore perlopiù sconosciuto a cambiare le nostre vite! Certo, in Italia abbiamo dovuto attendere il 1954 prima che tutti avessero accesso a quello che è diventato il più diffuso tra i mezzi di comunicazione di massa. Nel frattempo, negli Stati Uniti d’America nel 1933 avevano già trasmesso il primo film, The Crooked Circle di H. Bruce, che fu visto a Los Angeles soltanto da 12 persone – possedere una TV inizialmente era un lusso. Tarantinitime.it - Com’è cambiata la televisione negli anni? Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAlla scoperta del più diffuso tra i mezzi di comunicazione di massa Chissà come sarebbe il mondo oggi senza l’ingegno di Philo Farnsworth, inventore statunitense che nel 1927 creò il primo prototipo di. Molto probabilmente di un bianco e nero triste, spento, tanto diverso da quel bianco e nero acceso e ricco di vitalità che popolava gli schermi d’oltreoceano di quasi centofa. Per fortuna ci ha pensato questo signore perlopiù sconosciuto a cambiare le nostre vite! Certo, in Italia abbiamo dovuto attendere il 1954 prima che tutti avessero accesso a quello che è diventato il più diffuso tra i mezzi di comunicazione di massa. Nel frattempo,Stati Uniti d’America nel 1933 avevano già trasmesso il primo film, The Crooked Circle di H. Bruce, che fu visto a Los Angeles soltanto da 12 persone – possedere una TV inizialmente era un lusso.

