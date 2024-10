Civitanovese, denuncia e Daspo per tre tifosi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Civitanova, 30 ottobre 2024 – Il questore di Macerata Gianpaolo Patruno ha emesso il Daspo per tre tifosi civitanovesi che, nel corso degli ultimi due incontri in casa, avrebbero violato la normativa sulle condotte vietate all’interno degli impianti sportivi. Nello specifico, un trentenne durante il match del 20 settembre disputato contro il Notaresco aveva lanciato alcune bottigliette in plastica verso il direttore di gara in segno di contestazione con le sue scelte arbitrali. Il secondo, un sessantenne, in occasione della partita contro il Fossombrone è stato fermato prima dell’ingresso allo stadio e trovato in possesso di un coltello di genere proibito. Il terzo, 19 anni, avrebbe acceso più fumogeni sugli spalti riservati alla tifoseria nel corso dello stesso incontro di calcio. Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, denuncia e Daspo per tre tifosi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Civitanova, 30 ottobre 2024 – Il questore di Macerata Gianpaolo Patruno ha emesso ilper trecivitanovesi che, nel corso degli ultimi due incontri in casa, avrebbero violato la normativa sulle condotte vietate all’interno degli impianti sportivi. Nello specifico, un trentenne durante il match del 20 settembre disputato contro il Notaresco aveva lanciato alcune bottigliette in plastica verso il direttore di gara in segno di contestazione con le sue scelte arbitrali. Il secondo, un sessantenne, in occasione della partita contro il Fossombrone è stato fermato prima dell’ingresso allo stadio e trovato in possesso di un coltello di genere proibito. Il terzo, 19 anni, avrebbe acceso più fumogeni sugli spalti riservati alla tifoseria nel corso dello stesso incontro di calcio.

