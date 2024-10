Ilfattoquotidiano.it - ChatGpt mi tratta male: mi dà ragione perché la ragione si dà agli scemi

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nonostante mi abbia dato per morto, ho continuato a usare(non sono superstizioso: porta). Di solito le chiedo (per me è femmina) cose che già so, per fargliele mettere in ordine. Ed è molto brava a farlo, sa organizzare in modo logico e consequenziale una montagna di concetti e di dati. Ovviamente ho provato a chiederle quali siano gli animali e le piante più importanti per il funzionamento degli ecosistemi planetari. Chi legge il mio blog conosce la risposta: copepodi e diatomee. Manon lo legge, e mi ha dato una risposta basata quasi esclusivamente sugli ecosistemi terrestri, tralasciando quelli oceanici. Un dettetto non da poco, visto che rappresentano il 90% dello spazio abitato dalla vita. Così ho contestato la risposta, argomentando a favore di copepodi e diatomee.