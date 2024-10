Brighton-Liverpool oggi in tv: programma, orario e diretta Carabao Cup 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma e come vedere in tv Brighton-Liverpool, partita valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup 2024/2025. Dopo i primi turni, si entra definitivamente nel vivo della competizione. Il Brighton aveva eliminato il Wolverhampton, mentre il Liverpool ha vinto dilagando contro il West Ham. Si preannuncia una sfida molto interessante, perché entrambe le formazioni arrivano da un buon momento di forma: gli uomini di Hurzeler hanno vinto due delle ultime tre partite in campionato, mentre i Reds hanno pareggiato per 2-2 nell’ultimo turno interrompendo una striscia di quattro vittorie consecutive. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:30 di mercoledì 30 ottobre. STREAMING E TV – In Italia non è prevista la copertura della partita, né in tv né in streaming Brighton-Liverpool oggi in tv: programma, orario e diretta Carabao Cup 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per gli ottavi di finale dellaCup. Dopo i primi turni, si entra definitivamente nel vivo della competizione. Ilaveva eliminato il Wolverhampton, mentre ilha vinto dilagando contro il West Ham. Si preannuncia una sfida molto interessante, perché entrambe le formazioni arrivano da un buon momento di forma: gli uomini di Hurzeler hanno vinto due delle ultime tre partite in campionato, mentre i Reds hanno pareggiato per 2-2 nell’ultimo turno interrompendo una striscia di quattro vittorie consecutive. Il fischio d’inizio è inalle ore 20:30 di mercoledì 30 ottobre. STREAMING E TV – In Italia non è prevista la copertura della partita, né in tv né in streamingin tv:CupSportFace.

Brighton-Liverpool, League Cup: tv, formazioni, pronostico

Brighton-Liverpool è una partita valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup e si gioca mercoledì alle 20:30: notizie, probabili formazioni, pronostico.

Brighton-Liverpool, le probabili formazioni e dove vederla

Visualizzazioni: 2 Brighton-Liverpool è uno dei match validi per gli ottavi di finale della EFL Cup, ed è in programma mercoledì 30 ottobre alle 20:30 al Flamer Stadium. Brighton-Liverpool è un match ...

Champions League: dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

Tutto ciò che c'è da sapere per seguire in diretta o in differita le gare del mercoledì, valide per la terza giornata della fase campionato ...

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset ...