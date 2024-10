Bocelli da Jimmy Fallon: “Celine Dion mi disse: ‘Se Dio avesse una voce avrebbe la tua’” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’America è pazza di Andrea Bocelli: parola di Jimmy Fallon, conduttore di ‘The Tonight Show’, famoso programma che va in onda sulla NBC. “Bentornato Andrea, ci piace sempre quando vieni qui e fai semplicemente impazzire tutti, ti amiamo. Tutti amano la tua voce”, ha detto Fallon al tenore di Lajatico, ospite della puntata. “Sai chi ama la tua voce in particolare? Le Kardashian! Hanno avuto un battibecco per la tua voce, una famiglia fatta a pezzi! Qual e stata la reazione quando ne hai sentito parlare?”, “Sono rimasto deluso perché mi hanno voluto come cantante, non come fidanzato“, ha replicato ironicamente Bocelli che si era esibito in occasione dei matrimoni delle sorelle Kim e Kourtney. L’artista 66enne ha poi parlato anche della collaborazione con Ed Sheeran, cantautore britannico con cui ha realizzato il brano ‘Perfect Symphony’. Lapresse.it - Bocelli da Jimmy Fallon: “Celine Dion mi disse: ‘Se Dio avesse una voce avrebbe la tua’” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’America è pazza di Andrea: parola di, conduttore di ‘The Tonight Show’, famoso programma che va in onda sulla NBC. “Bentornato Andrea, ci piace sempre quando vieni qui e fai semplicemente impazzire tutti, ti amiamo. Tutti amano la tua”, ha dettoal tenore di Lajatico, ospite della puntata. “Sai chi ama la tuain particolare? Le Kardashian! Hanno avuto un battibecco per la tua, una famiglia fatta a pezzi! Qual e stata la reazione quando ne hai sentito parlare?”, “Sono rimasto deluso perché mi hanno voluto come cantante, non come fidanzato“, ha replicato ironicamenteche si era esibito in occasione dei matrimoni delle sorelle Kim e Kourtney. L’artista 66enne ha poi parlato anche della collaborazione con Ed Sheeran, cantautore britannico con cui ha realizzato il brano ‘Perfect Symphony’.

