Better Man: il poster del biopic su Robbie Williams Lucky Red ha condiviso il primo poster ufficiale del biopic Better Man (qui il trailer), un omaggio all'indimenticabile copertina dell'album di Robbie Williams, "Life Thru a Len"s ma con un tocco in più! Ispirato all'album del 1997 che ha lanciato successi come "Let Me Entertain You" e "Angels", il poster ripropone l'emozione pura e la dimensione più intima della sua musica, ritraendo Williams come lo si vede in tutto il film: una scimmia realizzata in CGI. Better Man – nelle sale italiane dal 1° gennaio – è un musical in live-action che porterà il pubblico a ripercorrere le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams.

Better Man, Robbie Williams una scimmia nel suo biopic

Una delle più grandi popstar al mondo si racconta attraverso l'immagine di uno scimpanzé generata a computer.

Il biopic su Robbie Williams ha come protagonista una scimmia

Se già The Greatest Showman era stato qualcosa di speciale, Better Man – La storia di Robbie Williams già si candida per essere uno dei biopic più stravaganti di sempre. Abbiamo citato il film con ...

Better man, il biopic sulla vita di Robbie Williams

Si intitola ‘Better man’ il biopic sulla vita di Robbie Williams, con un’uscita prevista per il 17 gennaio 2025 in tutto il mondo (con un’anteprima a Natale 2024 in alcuni cinema).

Better Man, il teaser del biopic su Robbie Williams in cui lui è una scimmia

Leggi su Sky TG24 l'articolo Better Man, il teaser del biopic su Robbie Williams in cui lui è una scimmia FOTO, divenuto famoso come membro dei Take That e successivamente affermatosi come solista. La ...