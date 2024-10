Bergamo, si amplia la rete di videosorveglianza: 31 nuove telecamere in città (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo. La rete di videosorveglianza della città arriverà presto a 200 occhi elettronici, con 31 telecamere che si aggiungeranno presto ai 169 punti ora presenti. Il Comune di Bergamo ha affidato Atb il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza, presentato oggi (mercoledì 30 ottobre) a Palazzo Frizzoni. Il progetto tecnologico di installazione dei punti di osservazione prevede il posizionamento di una o più telecamere con diverse funzionalità a seconda delle specifiche esigenze delle aree da monitorare. Questo potenziamento della rete rappresenta una risposta concreta per garantire un maggiore controllo del territorio, prevenendo fenomeni di illegalità e migliorando il coordinamento operativo tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. Bergamonews.it - Bergamo, si amplia la rete di videosorveglianza: 31 nuove telecamere in città Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024). Ladidellaarriverà presto a 200 occhi elettronici, con 31che si aggiungeranno presto ai 169 punti ora presenti. Il Comune diha affidato Atb il progetto dimento del sistema di, presentato oggi (mercoledì 30 ottobre) a Palazzo Frizzoni. Il progetto tecnologico di installazione dei punti di osservazione prevede il posizionamento di una o piùcon diverse funzionalità a seconda delle specifiche esigenze delle aree da monitorare. Questo potenziamento dellarappresenta una risposta concreta per garantire un maggiore controllo del territorio, prevenendo fenomeni di illegalità e migliorando il coordinamento operativo tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale.

Bergamo, la città si dota di 31 nuove telecamere di sorveglianza

(ecodibergamo.it)

SICUREZZA. Il capoluogo orobico raggiungerà 200 punti di osservazione.

