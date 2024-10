Auto va in fiamme in un uliveto sulla provinciale: intervengono i vigili del fuoco (Di mercoledì 30 ottobre 2024) SAN MICHELE SALENTINO - Un'Auto è andata a fuoco in un uliveto sulla strada provinciale 28 tra Ceglie Messapica e San Michele Salentino. Si tratta di una Giulietta Alfa Romeo. Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Brindisireport.it - Auto va in fiamme in un uliveto sulla provinciale: intervengono i vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) SAN MICHELE SALENTINO - Un'è andata ain unstrada28 tra Ceglie Messapica e San Michele Salentino. Si tratta di una Giulietta Alfa Romeo. Sul posto, per spegnere lee mettere in sicurezza l'area, si sono recati ideldel distaccamento di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:va inin unsulla provinciale: intervengono i vigili del fuoco; Incendiosu SP28 tra Ceglie Messapica e San Michele Salentino: Giulietta Alfa Romeo inin un; Tragedia a Cassano: 74enne muore tentando di difendere il suodalle; Brucia l'di un fabbro 40enne, nessun dubbio: l'incendio è doloso; Salento, quattroincendiate nella notte;prende fuoco dopo l’incidente, ottantenne muore carbonizzato; Leggi >>>

Foligno, auto in fiamme sulla Flaminia: intervengono i vigili del fuoco. La strada è temporaneamente chiusa. Video

(corrieredellumbria.it)

Auto va a fuoco sulla statale Flaminia. L'incendio si è sviluppato alle ore 11.15 di mercoledì 30 ottobre, per cause ancora in fase di accertamento, all'interno di un'autovettura che viaggiava in dire ...

Le va a fuoco l’auto mentre è alla guida: ecco chi è la donna in fin di vita per le ustioni

(messaggeroveneto.gelocal.it)

Il fatto intorno alle 18 di martedì 29 ottobre, a Palmanova. Determinante il soccorso dei passanti, la ferita è in rianimazione all’ospedale di Padova ...

Va a fuoco un’auto e rimane ustionata: grave una donna

(messaggeroveneto.gelocal.it)

È avvenuto nel pomeriggio di martedì 29 ottobre a Palmanova. La 34enne è stata trasportata all’ospedale di Padova ...

Auto divorata dalle fiamme, salva la conducente

(polesine24.it)

Attimi di paura vera, nella mattinata di oggi, lunedì 28 Ottobre, in via Papa Giovanni, a Porto Viro: qui, infatti, un'auto è stata avvolta dalle fiamme mentre procedeva. Per fortuna, la conducente è ...