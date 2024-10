Alluvione a Valencia, oltre 51 morti in Spagna dopo le inondazioni, dispersi e auto portate via dalla corrente - VIDEO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Spagna in ginocchio dopo le inondazioni che hanno colpito anche Albacete ed altri piccoli comuni Un terribile Alluvione si è abbattuto a Valencia provocando almeno 51 morti. Spagna in ginocchio dopo le inondazioni che hanno colpito anche Albacete ed altri piccoli comuni. Ma è a Valencia in pa Ilgiornaleditalia.it - Alluvione a Valencia, oltre 51 morti in Spagna dopo le inondazioni, dispersi e auto portate via dalla corrente - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)in ginocchioleche hanno colpito anche Albacete ed altri piccoli comuni Un terribilesi è abbattuto aprovocando almeno 51in ginocchioleche hanno colpito anche Albacete ed altri piccoli comuni. Ma è ain pa

Meteo. Maltempo, disastrosa alluvione a Valencia causata da una Dana, oltre 400mm di pioggia

Evento meteorologico estremo portato dalla stessa perturbazione che ha interessato l'Italia.

“Apocalisse” in Spagna, alluvione devasta Valencia: oltre 50 morti e dispersi, video drammatici

Sono almeno 51 le vittime provocate dall’alluvione che ha colpito la comunità di Valencia in Spagna. Tra loro anche quattro bambini. Immagini drammatiche, c’è chi le definisce “apocalittiche“, ...

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, in otto ore la pioggia di un anno. Vittime e dispersi - Video

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore. MALTEMPO E ALLUVIONI, ORA TOCCA ALLA SPAGNA; SEI DISPERSI IN ANDALUSIA. Lo stesso vortice depressionario che fino a domenica ha agito su parte del Nord ...

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social: «L'apocalisse»

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un ...