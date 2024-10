Thesocialpost.it - Al centrosinistra manca il quid: cosa separa ancora Giorgia Meloni ed Elly Schlein

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diciamoci la verità, bella chiara, diretta, piatta. Il centrodestra ha una leader, ilno. Per questo ha vinto in Liguria, perchéha scelto, deciso, lano. Forse nemmeno Orlando è stata una sua scelta. Scegliere è un rischio, ma si vince solo rischiando. La carenza di leadership spesso viene rifiutata in nome del pluralismo, ma ilnon è nemmeno una cooperativa, un modo per vincere stando insieme, perché non cooperano per nulla. Leggi anche: Sangiuliano in cura dallo psichiatra dopo il caso Boccia: “Danni alla salute, panico, stress e insonnia” È da trent’anni che da quel lato si inventano brand coalizionali, l’Ulivo, la, l’Unione, il Campo largo, ma la questione è sempre la stessa.di leadership.