Aereo di linea in mare, a Civitavecchia la simulazione del crash in acqua (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un aeroplano di linea precipitato in mare a Civitavecchia, ma è solo una simulazione. Si è svolta mercoledì mattina al largo di Capo Linaro la “Airsubarex 2024", un’articolata esercitazione di soccorso ad aeromobile incidentato in mare coordinata dalla direzione marittima di Civitavecchia, alla Romatoday.it - Aereo di linea in mare, a Civitavecchia la simulazione del crash in acqua Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un aeroplano diprecipitato in, ma è solo una. Si è svolta mercoledì mattina al largo di Capo Linaro la “Airsubarex 2024", un’articolata esercitazione di soccorso ad aeromobile incidentato incoordinata dalla direzione marittima di, alla

Esercitazione a Civitavecchia: simulazione del crash in mare di un aereo di linea

Incidente aereo davanti alla costa di Civitavecchia? Niente paura quella che si è svolta questa mattina al largo di Capo Linaro è stata una esercitazione di soccorso che ha coinvolto decine di mezzi e ...

Aereo di linea in mare, esercitazione a Genova della Guardia Costiera

due elicotteri ma anche la presenza di manichini in mare a segnalare eventuali salme. Si è simulata infatti la caduta di un aereo di linea con un centinaio di passeggeri a bordo. Al lavoro mezzi ...

Un aereo di linea in mare: ecco l'esercitazione a Genova con elicotteri e motovedette

GENOVA - Cento volontari che hanno impersonato i passeggeri, almeno sette imbarcazioni tra cui Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri e vigili del fuoco, due elicotteri, manichini in ...

Esercitazione di soccorso in mare a Civitavecchia: è la AirsubSarex 202

Si è svolta questa mattina al largo di Capo Linaro la “AIRSUBSAREX 2024”, un’articolata esercitazione di soccorso ad aeromobile incidentato in mare coordinata dalla Direzione Marittima di Civitavecchi ...