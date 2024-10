79^ Assemblea Pubblica di Confartigianato Bergamo: “Imprese artigiane in prima linea per una vera ed efficace inclusione lavorativa” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Imprese artigiane, e le associazioni di categoria come Confartigianato, sono e saranno in prima linea nel favorire una vera inclusione lavorativa dei migranti, trasformando una sfida demografica in un’opportunità per il futuro dell’Italia. Perché un percorso di integrazione, se ben gestito, non solo aiuta a risolvere la mancanza di personale di cui le Imprese soffrono, ma arricchisce anche il tessuto imprenditoriale con nuove competenze e prospettive. È il messaggio lanciato, lunedì 28 ottobre, dalla 79^ Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo che si è tenuta presso il Teatro Donizetti (in una gremita Sala della Musica “Tremaglia”), alla presenza del presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli. L’Assemblea, dal titolo “DIVERSITÀ DI SVILUPPO. Bergamonews.it - 79^ Assemblea Pubblica di Confartigianato Bergamo: “Imprese artigiane in prima linea per una vera ed efficace inclusione lavorativa” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le, e le associazioni di categoria come, sono e saranno innel favorire unadei migranti, trasformando una sfida demografica in un’opportunità per il futuro dell’Italia. Perché un percorso di integrazione, se ben gestito, non solo aiuta a risolvere la mancanza di personale di cui lesoffrono, ma arricchisce anche il tessuto imprenditoriale con nuove competenze e prospettive. È il messaggio lanciato, lunedì 28 ottobre, dalla 79^diche si è tenuta presso il Teatro Donizetti (in una gremita Sala della Musica “Tremaglia”), alla presenza del presidente nazionale diMarco Granelli. L’, dal titolo “DIVERSITÀ DI SVILUPPO.

