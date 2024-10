“Zo***”. Affari Tuoi, disastro Stefano De Martino con la mamma del concorrente: caos sui social (Di martedì 29 ottobre 2024) “Significa zoc”. Affari Tuoi, la parolaccia alla madre del concorrente, ma lui è inconsapevole di tutto e il siparietto fa discutere. La puntata del 28 ottobre 2024 ha regalato momenti di suspense e divertimento, confermandosi come uno dei programmi più seguiti della domenica sera. Condotto da Stefano De Martino, il programma ha attirato un pubblico di 4 milioni 816 mila spettatori, con uno share del 23,1%, dimostrando ancora una volta la sua popolarità. >> “Solo il divano costa 10mila euro”. Stefano De Martino e la sua nuova bellissima casa: dove vive Il protagonista della puntata è stato Stefano, un rappresentante della Toscana originario di Piombino, affettuosamente soprannominato “Zorro“. Insieme a lui c’era la madre Lucia, che ha portato un tocco di emozione e affetto alla competizione. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “Significa zoc”., la parolaccia alla madre del, ma lui è inconsapevole di tutto e il siparietto fa discutere. La puntata del 28 ottobre 2024 ha regalato momenti di suspense e divertimento, confermandosi come uno dei programmi più seguiti della domenica sera. Condotto daDe, il programma ha attirato un pubblico di 4 milioni 816 mila spettatori, con uno share del 23,1%, dimostrando ancora una volta la sua popolarità. >> “Solo il divano costa 10mila euro”.Dee la sua nuova bellissima casa: dove vive Il protagonista della puntata è stato, un rappresentante della Toscana originario di Piombino, affettuosamente soprannominato “Zorro“. Insieme a lui c’era la madre Lucia, che ha portato un tocco di emozione e affetto alla competizione.

