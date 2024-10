Calciomercato.it - “Vlahovic, la Juve ha un grosso problema”: decisione presa sul mercato | ESCLUSIVO

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La situazionein chiave di calcioper lantus: a ‘Ti Amo Calcio’, la rivelazione sulle strategie dei bianconeri Dopo il 4-4 in Inter-ntus, i bianconeri non possono tirare il fiato e devono pensare ai prossimi impegni tra campionato e coppe. Tuttavia, c’è da pensare sia all’attualità che a quanto può accadere in prospettiva sul. “, laha un”:sul– Calcio.it (fonte: © LaPresse) Parecchi discorsi ruotano attorno a, anche se, nell’immediato, non alla vicenda del rinnovo del serbo, che verrà discussa nelle prossime settimane. L’attaccante, nel frattempo, sta facendo il suo e anche ieri ha contribuito con un gol pesante. Ma le sue energie vanno gestite da Thiago Motta, dato che per adesso, come centravanti reale in rosa, c’è solo lui.