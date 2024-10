Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2024 ore 20:30 (Di martedì 29 ottobre 2024) Viabilità DEL 29 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE CARREGGAITE IN VIA OSTIENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E VITINIA DIREZIONE OSTIA E SEMPRE PER CHI VIAGGIA VERSO IL LITORALE SEGNALIAMO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE INFINE, FINO A DOMANI MERCOLEDI 30 OTTOBRE PROSEGUONO I LAVORI SULLA COSIDDETTA OLIMPICA, PER INSTALLARE UNA BARRIERA SPARTITRAFFICO. I LAVORI SI SVOLGERANNO DALLE 22 ALLE 6, IL TRATTO COMPRESO TRA VIA SALARIA E VIALE TOR DI QUINTO SARÀ CHIUSO AL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI, DUNQUE SIA VERSO L’OLIMPICO SIA VERSO SAN GIOVANNI. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2024 ore 20:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)DEL 29 OTTOBREORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, LA CIRCONE E’ TORNATA SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE CARREGGAITE IN VIA OSTIENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E VITINIA DIREZIONE OSTIA E SEMPRE PER CHI VIAGGIA VERSO IL LITORALE SEGNALIAMO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE INFINE, FINO A DOMANI MERCOLEDI 30 OTTOBRE PROSEGUONO I LAVORI SULLA COSIDDETTA OLIMPICA, PER INSTALLARE UNA BARRIERA SPARTITRAFFICO. I LAVORI SI SVOLGERANNO DALLE 22 ALLE 6, IL TRATTO COMPRESO TRA VIA SALARIA E VIALE TOR DI QUINTO SARÀ CHIUSO AL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI, DUNQUE SIA VERSO L’OLIMPICO SIA VERSO SAN GIOVANNI.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale;, al via due opere pubbliche per la viabilità;, appuntamenti degli Assessori 22 e 23 settembre; Dalla47 milioni di euro per le strade die provincia. Ecco gli interventi;, Rocca: "Lo stadio dellanon rappresenta un problema per la viabilità";, il neo-assessore Manuela Rinaldi: «La priorità del mio mandato è l'impegno sulla Ricostruzione»; Leggi >>>

Infrastrutture Roma: proseguono lavori del ponte Giulio Rocco

(expartibus.it)

Vanno avanti i lavori propedeutici alla demolizione del vecchio ponte Giulio Rocco per la realizzazione della nuova infrastruttura. La cavalcaferrovia si trova nel Municipio VIII ed è chiuso al ...

Lazio, Rinaldi: ZLS per sviluppo infrastrutturale e industriale

(expartibus.it)

Dei 49 Comuni da inserire nella ZLS sono sei i Comuni del Reatino: Accumoli, Amatrice Cittaducale, Leonessa, Fara in Sabina e Rieti. L’area industriale del reatino, trasformata dopo il terremoto, ha ...

Offerte di lavoro e di tirocinio

(regione.lazio.it)

In Evidenza Piano Territoriale Paesistico Regionale Agevolazioni tariffarie TPL Dati sullo stato di salute Emergenze Protezione civile Contratti di fiume Ossigeno - Per un Lazio più green Piano ...

Lazio. Pubblicati elenchi idonei a Direttori generali di Asl, Ao e Ares

(quotidianosanita.it)

L’ELENCO 24 APR - La Regione Lazio ha pubblicato i nomi degli idonei all’incarico di direttori generali per le Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Asl Frosinone, per l’Ao San Giovanni Addolorata e per ...