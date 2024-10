“Vergognosa e indifendibile”. Grande Fratello, scoppia la bufera su Shaila: “Squalifica” (Di martedì 29 ottobre 2024) La notte scorsa, dopo la puntata del Grande Fratello, Javier Martinez ha deciso di rivelare alcune presunte affermazioni di Shaila Gatta, parole che, secondo il pallavolista argentino, l’ex velina avrebbe riservato ad alcuni coinquilini. Tra le persone coinvolte ci sarebbero MariaVittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, e, se quanto riferito da Javier fosse confermato, le parole usate sarebbero state decisamente forti. Jessica Morlacchi, confidandosi con Luca Calvani, ha raccontato alcuni dettagli: “Noi non siamo indignate solo per come si è comportata con Javier. Stavamo parlando di altro. Ma tu hai capito cosa ha detto lei sotto le coperte? Ha usato termini pesanti contro MariaVittoria e Amanda, e ha insinuato qualcosa anche su Lorenzo”. “Perché è uscita, non aveva scelta”. Tuttivip.it - “Vergognosa e indifendibile”. Grande Fratello, scoppia la bufera su Shaila: “Squalifica” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La notte scorsa, dopo la puntata del, Javier Martinez ha deciso di rivelare alcune presunte affermazioni diGatta, parole che, secondo il pallavolista argentino, l’ex velina avrebbe riservato ad alcuni coinquilini. Tra le persone coinvolte ci sarebbero MariaVittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, e, se quanto riferito da Javier fosse confermato, le parole usate sarebbero state decisamente forti. Jessica Morlacchi, confidandosi con Luca Calvani, ha raccontato alcuni dettagli: “Noi non siamo indignate solo per come si è comportata con Javier. Stavamo parlando di altro. Ma tu hai capito cosa ha detto lei sotto le coperte? Ha usato termini pesanti contro MariaVittoria e Amanda, e ha insinuato qualcosa anche su Lorenzo”. “Perché è uscita, non aveva scelta”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Grande Fratello - Shaila choc durante la pubblicità : “Altro che Lorenzo - cosa vuoi davvero”

(Caffeinamagazine.it)

“No vabbè, sentite che dice…”. Grande Fratello, Shaila sbrocca durante la pubblicità : tutti sentono le sue parole e scoppia la polemica. Il duro sfogo, se proprio così vogliamo chiamarlo, arriva durante e dopo il confronto di lei e Lorenzo con, ...

“Lo mandiamo subito via da qui”. Grande Fratello - l’annuncio improvviso sul concorrente

(Caffeinamagazine.it)

Al Grande Fratello, nel bel mezzo della diretta del 28 ottobre, si è scoperta una cosa importantissima che ha riguardato un concorrente, ormai pronto ad andare via. Ma per fare qualcosa di veramente interessante, come confermato dal conduttore ...

Grande Fratello, avete sentito cosa ha detto Lorenzo su Helena? Scoppia la polemica per la frase vergognosa (VIDEO)

(donnapop.it)

Cosa è successo al Grande Fratello? Lorenzo Spolverato ha detto una frase su Helena Prestes che ha fatto trasalire il pubblico del reality… La trasmissione condotta da Alfonso Signorini è iniziata da ...

Grande Fratello, le pagelle: Javier sbugiarda Shaila (voto 8), Yulia indifendibile cerchiobottista (voto 3)

(msn.com)

La puntata di lunedì 21 ottobre vede il confronto a sorpresa tra Yulia e il fidanzato Simona che, da settimane, la vede amoreggiare con il coinquilino Giglio nella Casa. Lorenzo e Shaila volano in Spa ...

Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria si baciano ma lei è furiosa per quello che ha sentito: «Non ti devi permettere»

(msn.com)

Il flirt tra i due concorrenti del Grande Fratello, in queste settimane, è un po' passato in sordina perché messo in ombra dal triangolo amoroso che coinvolge Shaila Gatta, Javier Martinez e ...

Grande Fratello, Ilaria Clemente fuori dalla Casa: "È incinta", l'ipotesi choc sui social

(libero.it)

Prima Clarissa Burt, adesso Ilaria Clemente. Il Grande Fratello ha annunciato, tramite i suoi canali ufficiali, che una seconda concorrente ha lasciato ufficialmente la Casa. La Clemente se n’è andata ...