Lapresse.it - Usa, Steve Bannon rilasciato dopo 4 mesi di carcere

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), alleato di lunga data di Donald Trump, è statodalavere scontato una pena di 4per aver disobbedito a un mandato di comparizione nell’ambito dell’inchiesta del Congresso sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Kristie Breshears, portavoce del Federal Bureau of Prisons, ha riferito cheha lasciato il Federal Correctional Institution di Danbury, in Connecticut, nella mattinata locale di martedì., 70 anni, è entrato inil 1° luglioche la Corte suprema ha respinto la sua richiesta di ritardare la pena detentiva in attesa del ricorso contro la sua condanna. Ha in programma di tenere una conferenza stampa in giornata a Manhattan.