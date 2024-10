Lanazione.it - Una strada da sistemare. San Giorgio Vecchio, tra buche e restringimenti

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) "ladi San, a Poggibonsi". Arriva a La Nazione la segnalazione per un intervento da compiere. Obiettivo, restituire sicurezza e decoro a unabianca in certi tratti non priva di avvallamenti e di altri ostacoli che rendono complicato il passaggio. Richiesta che giunge in particolare da chi si reca al locale, piccolo cimitero di campagna che ha sede a breve distanza da un gruppo di abitazioni. In special modo il quadro della situazione finisce sotto i riflettori in questi giorni di visite ai defunti nel periodo della commemorazione. Interessati coloro che transitano dalla località Drove in direzione Monsanto. Per svoltare a sinistra in pratica quasi all’altezza, in linea d’aria, della stazione di servizio dell’Autopalio il cui tracciato corre proprio nelle vicinanze dell’indicatore di San