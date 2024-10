«Torno alla Scala dopo 14 anni: un privilegio» (Di martedì 29 ottobre 2024) L’INTERVISTA. Paolo Gavazzeni dal 1° marzo sarà il coordinatore della direzione artistica del teatro milanese: «Una grande gioia». Ecodibergamo.it - «Torno alla Scala dopo 14 anni: un privilegio» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’INTERVISTA. Paolo Gavazzeni dal 1° marzo sarà il coordinatore della direzione artistica del teatro milanese: «Una grande gioia».

Dopo un anno a Macerata, sarà il nuovo coordinatore della direzione artistica del teatro milanese. La notizia dopo settimane di riserbo su quello che sarebbe stato il suo incarico futuro.

Paolo Gavazzeni torna al Teatro alla Scala di Milano come direttore artistico, portando con sé una vasta esperienza e promettendo un rinnovamento nella programmazione musicale e teatrale.

