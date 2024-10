Terracina / Alla guida dell’auto con patente scaduta e un alto tasso alcolemico (Di martedì 29 ottobre 2024) Terracina – Lo scorso 28 ottobre a Terracina (LT), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno denunciato in stato di libertà una donna, di 38 anni del luogo, per guida in stato di ebrezza alcolica e guida con patente scaduta di validità. Durante un controllo Alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di L'articolo Terracina / Alla guida dell’auto con patente scaduta e un alto tasso alcolemico Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Alla guida dell’auto con patente scaduta e un alto tasso alcolemico Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 29 ottobre 2024)– Lo scorso 28 ottobre a(LT), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dihanno denunciato in stato di libertà una donna, di 38 anni del luogo, perin stato di ebrezza alcolica econdi validità. Durante un controllocircolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di L'articolocone unTemporeale Quotidiano.

