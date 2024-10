Tentato omicidio a Rione Mazzini, ridotta la pena per il 23enne di Avellino (Di martedì 29 ottobre 2024) Questa mattina dinanzi alla Prima Sezione penale della Corte di Appello di Napoli, Presieduta dal Dott. Carbone, si è celebrato il giudizio di appello nei confronti di Paolo Valentino Vicino, classe 1999, accusato di Tentato omicidio aggravato ai danni di Alex Aufiero.I fatti, che scossero la Avellinotoday.it - Tentato omicidio a Rione Mazzini, ridotta la pena per il 23enne di Avellino Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Questa mattina dinanzi alla Prima Sezionele della Corte di Appello di Napoli, Presieduta dal Dott. Carbone, si è celebrato il giudizio di appello nei confronti di Paolo Valentino Vicino, classe 1999, accusato diaggravato ai danni di Alex Aufiero.I fatti, che scossero la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Taranto,ai Tamburi: un 24enne vivo per miracolo; Guerra fra clan nel quartiere Madonnella, 'pioggia di proiettili' contro 2 avversari: dieci arresti per, altra accusa per Valda e Aprea;di esponenti del clan rivale Bari, 10 arresti. I nomi;nelSperone, fermato anche il ferito; Taranto,alTamburi: nell’inchiesta spuntano 2 indagati; Leggi >>>

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni cosa è successo: rapine e raid del capobranco bambino

(ilmattino.it)

Meno di due anni fa, quando aveva appena tredici anni, organizzò l’assalto armato a un cittadino bengalese. Sferrò un calcio contro un venditore ambulante, dando inizio a ...

Tentato omicidio a Reggio Emilia, accoltellato a 23 anni per spartirsi lo spaccio di droga: due arresti

(msn.com)

In carcere i due presunti responsabili della violenta aggressione di dieci giorni fa in zona stazione: sono stati fermati a Piacenza ...

S. MARIA C.V. Spari nel rione, ordinanza bis per Buonpane

(casertace.net)

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tentato omicidio di Michele Fuschetto, contestata anche l’aggravante del metodo mafioso a Cristian Buonpane indiziato di aver esploso un colpo di fucile in pieno volto alla ...

A 16 anni killer dell’amico su ordine del boss: “Mi hanno detto che non rischiavo niente”

(msn.com)

Il minorenne arrestato per la morte di Genny Ramondino ha confessato; l'omicidio sarebbe maturato negli ambienti della droga di Pianura ...