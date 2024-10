Tennis Serie A2, primo stop per Reggio e Albinea (Di martedì 29 ottobre 2024) Primi stop stagionali per le due formazioni reggiane di Serie A2 maschile. Il Circolo Tennis Reggio Emilia cade 4-2 a Torino nella sfida al vertice del girone, battuto dallo Stampa Sporting: l’inizio del team cittadino è in salita, con Sansone superato 6-0, 6-2 da Pecorini e Bergevi, all’esordio, sconfitto 7-5, 6-3 da Zanada. Anche Bartoli alza bandiera bianca con un duplice 6-1 contro Madiai, mentre il 3-1 è opera di Guerrieri (foto), sempre vittorioso in stagione, che col 6-2, 6-3 a Bellezza Quater permette ai suoi di avere ancora qualche chances di paReggio. Purtroppo Bartoli-Bergevi non riescono a concretizzare un match point e cedono 1-6, 6-3, 11-9 di fronte a Madiai-Pecorini, mentre sull’altro campo Guerrieri-Sansone regolano 7-5, 5-7, 10-7 Maccari-Zanada, rendendo meno amara la sconfitta. Ilrestodelcarlino.it - Tennis Serie A2, primo stop per Reggio e Albinea Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Primistagionali per le due formazioni reggiane diA2 maschile. Il CircoloEmilia cade 4-2 a Torino nella sfida al vertice del girone, battuto dallo Stampa Sporting: l’inizio del team cittadino è in salita, con Sansone superato 6-0, 6-2 da Pecorini e Bergevi, all’esordio, sconfitto 7-5, 6-3 da Zanada. Anche Bartoli alza bandiera bianca con un duplice 6-1 contro Madiai, mentre il 3-1 è opera di Guerrieri (foto), sempre vittorioso in stagione, che col 6-2, 6-3 a Bellezza Quater permette ai suoi di avere ancora qualche chances di pa. Purtroppo Bartoli-Bergevi non riescono a concretizzare un match point e cedono 1-6, 6-3, 11-9 di fronte a Madiai-Pecorini, mentre sull’altro campo Guerrieri-Sansone regolano 7-5, 5-7, 10-7 Maccari-Zanada, rendendo meno amara la sconfitta.

