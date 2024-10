Sostenibilità Cattoni Autostrade Brennero | Attenzione all’ambiente nel nostro Dna

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'c’è sempre stata nel Dna didel". Così Diego, addel, intervenendo all'evento Adnkronos Q&A ‘Transizione green, investimenti e strategie’, questa mattina al Palazzo dell’Informazione di Roma.ricorda diversi interventi in questa direzione come: “Il guard rail in un materiale che sembra arrugginito ma in L'articolo): “nelDna” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.