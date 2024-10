Sesso con la compagna del padre a 17 anni, assolta la donna: "Non lo ha obbligato" (Di martedì 29 ottobre 2024) Quando aveva 17 anni la sua vita era diventata un incubo, così raccontò. Il motivo? Sarebbe stato costretto dall'allora compagna di suo padre, una donna di 42 anni, ad avere rapporti sessuali altrimenti sarebbero partite le ritorsioni. Una situazione che avrebbe costretto il ragazzo a ricorrere Palermotoday.it - Sesso con la compagna del padre a 17 anni, assolta la donna: "Non lo ha obbligato" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Quando aveva 17la sua vita era diventata un incubo, così raccontò. Il motivo? Sarebbe stato costretto dall'alloradi suo, unadi 42, ad avere rapporti sessuali altrimenti sarebbero partite le ritorsioni. Una situazione che avrebbe costretto il ragazzo a ricorrere

Sesso con la compagna del padre a 17 anni, assolta la donna: "Non lo ha obbligato"

Il giovane aveva denunciato la matrigna di 42 anni perché lo avrebbe costretto ad avere rapporti, girando per casa in biancheria e minacciando ritorsioni. "La mia vita era diventata un incubo", aveva ...

Sesso a 17 anni con la compagna 40enne del padre ma non fu costretto

PALERMO – Non furono abusi sessuali. Il rapporto fra la donna di 42 anni e il ragazzino era consensuale. L’imputata è stata assolta. La presunta vittima è il figlio del suo compagno. Cade l’accusa che ...

