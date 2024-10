Serie A1 Femminile 2024/2025 volley: tutti i risultati e la classifica (Di martedì 29 ottobre 2024) tutti i risultati e la classifica della regular season della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. I Giochi Olimpici di Parigi hanno regalato all’Italvolley il primo storico oro grazie al trionfo delle azzurre di Julio Velasco, ma ora è tempo di tornare in campo per la stagione dei club. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia nella massima Serie del campionato italiano, il più competitivo al mondo. Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest’anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito, tutti gli esiti delle partite e la classifica della regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024)e ladella regular season dellaA1di. I Giochi Olimpici di Parigi hanno regalato all’Italil primo storico oro grazie al trionfo delle azzurre di Julio Velasco, ma ora è tempo di tornare in campo per la stagione dei club. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia nella massimadel campionato italiano, il più competitivo al mondo. Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest’anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito,gli esiti delle partite e ladella regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: 5a Giornata Andata 30-10-2024 – Serie A1 Femminile – TABELLINI; Serie A1 Femminile 2024/2025: calendario, programma, orari e dove vedere la quinta giornata di campionato; Serie B, A1 Femminile e Basket in carrozzina; a Novembre sono 22 le Live su Twitch e YouTube @italbasket; Serie A1 femminile: Palermo avvicina la semifinale, si rilancia Verona; Volley femminile, Pinerolo regola Perugia in Serie A1: Smarzek e Sorokaite sugli scudi; Lazio Pallanuoto | Serie A1 femminile, prima storica vittoria biancazzurra; Leggi >>>

Serie A1 femminile, il CT Palermo è in fuga

(ubitennis.com)

Il CT Palermo prova la fuga per centrare in anticipo la qualificazione in semifinale. A due giornate dalla fine della fase a gironi, le siciliane hanno quattro punti di vantaggio sulla seconda nel ...

Volley serie A1 femminile. La Megabox di coach Pistola sempre più in alto:: "Terzo posto? Brave a cogliere l’occasione»

(ilrestodelcarlino.it)

Terza vittoria consecutiva e terzo posto in classifica. Successo importante per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia su un campo, quello della Cda Talmassons, su cui faticheranno in molti. La Meg ...

Volley femminile, Pinerolo regola Perugia in Serie A1: Smarzek e Sorokaite sugli scudi

(oasport.it)

Pinerolo ha sconfitto Perugia per 3-1 (25-19; 25-20; 23-25; 25-18) nell'anticipo della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi ...

Pallavolo A1 femminile – Conegliano in arrivo a Vallefoglia: Ivano Angeli: “Cercaremo di metterla in difficoltà con il nostro entusiasmo”

(ivolleymagazine.it)

Una sfida che come ormai accade regolarmente su tutti i campi della serie A1, richiama il pubblico dell grandi occasioni Così presenta la partita il presidente della Megabox Ivano Angeli: “Quella con ...