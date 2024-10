Gaeta.it - Scoperta inquietante: ragazzini armati a Napoli, intensificati i controlli nella movida

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente episodio di cronaca aha suscitato preoccupazione e indignazione tra i residenti. La presenza di minorenni in possesso di armi, anche in un contesto di svago, solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rischio connesso alla violenza giovanilecittà partenopea e nelle aree limitrofe. I carabinieri, impegnati in un’operazione di controllo della, hanno arrestato due giovani, portando alla luce una situazione allarmante che richiede attenzione. Ragazzino con una mannaia a Pollena Trocchia Durante un’operazione svolta nei pressi di una sala scommesse a Pollena Trocchia, i carabinieri della tenenza di Cercola hanno notato un gruppo diche ha tentato di allontanarsi alla vista delle forze dell’ordine. Questo comportamento sospetto ha spinto i militari a eseguire un controllo mirato.