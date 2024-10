Anteprima24.it - Scafati, caos lampade votive: la denuncia di Mario Santocchio (FdI)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAmonta il malcontento per la gestione disorganizzata dellecimiteriali, proprio a ridosso della commemorazione dei defunti. Diverse segnalazioni di cittadini riportano lunghe attese e file di persone in attesa di poter accedere a un servizio che, quest’anno, risulta particolarmente inefficiente. L’installazione delle, un servizio di competenza della società partecipata Acse, presenta notevoli ritardi, lasciando molte famiglie in difficoltà e senza risposte. “I cittadini dinon meritano questo disservizio, specialmente per una questione così delicata e sentita come la commemorazione dei propri cari defunti. È vergognoso che, ogni anno, il problema si ripresenti e che non si prenda mai alcun provvedimento per migliorare la situazione. Ho valutato personalmente una disorganizzazione mai vista.