Saluto romano, assolti per presente a Sergio Ramelli: il fatto non sussiste (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott- La Corte di Appello di Milano, su sentenza di rinvio delle Sezioni Unite di Corte di Cassazione per il Saluto romano al presente durante la commemorazione di Sergio Ramelli nel 2016, ha assolto tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste. A comunicarlo le tre realtà militanti milanesi che erano state coinvolte nel processo: CasaPound, Lealtà -Azione e Rete dei Patrioti. Nessuna condanna per il Saluto romano “Ancora una volta le polemiche sul Saluto romano e il rito del presente si risolvono con un’assoluzione in tribunale per tutti gli imputati” – inizia così la nota delle tre realtà militanti di Milano che comunicano la fine di un processo iniziato quasi dieci anni fa. Ilprimatonazionale.it - Saluto romano, assolti per presente a Sergio Ramelli: il fatto non sussiste Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott- La Corte di Appello di Milano, su sentenza di rinvio delle Sezioni Unite di Corte di Cassazione per ilaldurante la commemorazione dinel 2016, ha assolto tutti gli imputati perchè ilnon. A comunicarlo le tre realtà militanti milanesi che erano state coinvolte nel processo: CasaPound, Lealtà -Azione e Rete dei Patrioti. Nessuna condanna per il“Ancora una volta le polemiche sule il rito delsi risolvono con un’assoluzione in tribunale per tutti gli imputati” – inizia così la nota delle tre realtà militanti di Milano che comunicano la fine di un processo iniziato quasi dieci anni fa.

CasaPound, Lealtà-Azione, Rete dei Patrioti: 'Che l’ennesima assoluzione possa spegnere l'attenzione giudiziaria e le speculazioni politiche attorno a commemorazioni giovani uccisi' ...

L’avvocato Francesco Minutillo scrive alle istituzioni: "Il ‘presente’ è un diritto da garantire". Claudio Mastromattei: "Sarà la procura a valutare. Non dirò agli agenti di far correre".

