Rubini: il centrodestra vince con il gioco di squadra (Di martedì 29 ottobre 2024) Nella vittoria in volata di Marco Bucci Fratelli d'Italia è il primo partito, ma a fare la differenza sono state soprattutto le due liste civiche che fanno riferimento all'ex governatore Giovanni Toti e al neo governatore Bucci. Ma andiamo con ordine. Fratelli d'Italia si conferma prima lista della coalizione di centrodestra (mentre in assoluto è il Pd quello più votato) con il 14,9%. Poi c'è la civica Bucci presidente vince Liguria, dove nel simbolo domina l'arancione che ricorda “Cambiamo!”, il partito fondato da Giovanni Toti dopo la sua uscita da Forza Italia. La lista si attesta al 9,4%. Poi c'è la Lega che in Liguria, oltre a quello di Matteo Salvini, ha i volto del sottosegretario Edoardo Rixi e del vice governatore Alessandro Piana. Il Carroccio veleggia sull'8,5%, un risultato che sostanzialmente è la fotocopia dell'8,8 delle ultime europee. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nella vittoria in volata di Marco Bucci Fratelli d'Italia è il primo partito, ma a fare la differenza sono state soprattutto le due liste civiche che fanno riferimento all'ex governatore Giovanni Toti e al neo governatore Bucci. Ma andiamo con ordine. Fratelli d'Italia si conferma prima lista della coalizione di(mentre in assoluto è il Pd quello più votato) con il 14,9%. Poi c'è la civica Bucci presidenteLiguria, dove nel simbolo domina l'arancione che ricorda “Cambiamo!”, il partito fondato da Giovanni Toti dopo la sua uscita da Forza Italia. La lista si attesta al 9,4%. Poi c'è la Lega che in Liguria, oltre a quello di Matteo Salvini, ha i volto del sottosegretario Edoardo Rixi e del vice governatore Alessandro Piana. Il Carroccio veleggia sull'8,5%, un risultato che sostanzialmente è la fotocopia dell'8,8 delle ultime europee.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Leggi >>>

Elezioni comunali. Il centrodestra vince in quattro città, due al centrosinistra. Ballottaggi per gli altri sette sindaci

(ilcorrieredelgiorno.it)

Vince il centrodestra ... tra il candidato del centrodestra, Daniele Silvetti (al momento al 45,1%) e quello del Pd e Terzo Polo Ida Simonella (al 41,3%). Con i grillini ridotti a poco più di nulla, ...

“Il centrodestra vince, ma da solo non potrà cambiare la Costituzione”

(altovicentinonline.it)

Allo stesso tempo, “ai nastri di partenza il centrodestra è in largo vantaggio, per la semplice ragione che un terzo dei seggi si assegnerà nei collegi uninominali: in questi collegi vince il ...

Machiavelli (gioco)

(wikiwand.com)

Il Ramino Machiavellico, spesso abbreviato in Machiavelli, è un gioco di carte derivato del Ramino e può essere giocato da 2 a 6 giocatori, ma è solitamente tollerato anche un numero maggiore. Date le ...

IL GIOCO DEI RUBINI streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere IL GIOCO DEI RUBINI in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di IL GIOCO DEI RUBINI in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio ...