Anteprima24.it - Risse e violenza in centro, Sguera (Az): “Urgono azioni in tema di sicurezza, cittadini necessitano di tranquillità”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho ritenuto opportuno discutere nella commissione servizi sociali di unche sta diventando sempre più preoccupante. – così in una nota Vincenzo, consigliere comunale e segretario provinciale di Azione. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente della commissione e tutti i componenti che hanno condiviso all’unanimità questa iniziativa. Negli ultimi periodi, stando agli eventi denunciati, lein città si sono moltiplicate, e nelle stesse sono per lo più coinvoltiextracomunitari, in particolare nord africani. A dirla tutta ilstorico cittadino nelle ore serali, è’ diventato punto di ritrovo degli stranieri che non mi sembrano molto rispettosi della Città che li ospita.