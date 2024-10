Regionali Liguria, Grillo punge Conte: «Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo» (Di martedì 29 ottobre 2024) Le elezioni Regionali in Liguria hanno accertato la crisi del Movimento cinque stelle, dilaniato dalla frattura tra il suo fondatore Beppe Grillo e il leader Giuseppe Conte, culminato nella rivelazione del mancato rinnovo del contratto di consulenza da 300 mila euro del garante. Il comico, che non si è presentato alle urne, all’indomani della disfatta pentastellata con Marco Bucci vincitore del testa a testa contro il candidato del campo largo Andrea Orlando, ha postato sullo stato di WhatsApp un’immagine con la scritta: «Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo», un riferimento che in molti hanno pensato diretto proprio a Giuseppe Conte. Articolo completo: Regionali Liguria, Grillo punge Conte: «Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo» dal blog Lettera43 Lettera43.it - Regionali Liguria, Grillo punge Conte: «Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le elezioniinhanno accertato la crisi del Movimento cinque stelle, dilaniato dalla frattura tra il suo fondatore Beppee il leader Giuseppe, culminato nella rivelazione del mancato rinnovo del contratto di consulenza da 300 mila euro del garante. Il comico, che non si è presentato alle urne, all’indomani della disfatta pentastellata con Marco Bucci vincitore del testa a testa contro il candidato del campo largo Andrea Orlando, ha postato sullo stato di WhatsApp un’immagine con la scritta: «Sipiù, chedal», un riferimento che in molti hanno pensato diretto proprio a Giuseppe. Articolo completo:: «Sipiùchedal» dal blog Lettera43

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali Liguria - Boschi : “Conte miglior alleato di Giorgia Meloni”

(Lapresse.it)

“Conte ha regalato la Liguria al centrodestra mettendo un veto ad Italia Viva, che avrebbe avuto voti determinanti per far vincere Andrea Orlando. Conte ha portato al tracollo il Movimento Cinque Stelle e si è dimostrato ancora una volta il miglior ...

Regionali Liguria - Meloni si sente più forte : «I cittadini sono con noi». E ora sfida sulla giustizia

(Ilmattino.it)

La ?quiete? nonostante la tempesta. A riportarla, nel centrodestra afflitto degli ultimi tempi, è stato alla fine Marco Bucci. Il sindaco di Genova con quasi il 49 per cento delle...

M5S, il segnale di Grillo dopo la scoppola in Liguria: “Traditi dalle pecore si muore”

(iltempo.it)

Marco Bucci è eletto presidente della Regione Liguria per il centrodestra con 291.093 voti e una percentuale del 48,77%. Andrea Orlando, ex ...

Liguria, Grillo contro i fedeli di Conte: «Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo»

(msn.com)

Beppe Grillo torna a suo modo a parlare dopo il crollo del Movimento alle Regionali in Liguria. Il garante del Movimento pubblica sul suo stato di Whatsapp una foto con un lupo e una frase anonima: «S ...

Regionali Liguria, Grillo non va a votare: "smacco" a Conte che appoggiava Orlando

(ilmessaggero.it)

Beppe Grillo non ha votato per le regionali in Liguria. Lo ha confermato il presidente del seggio di Sant'Ilario (la località di Genova dove il ...

Beppe Grillo non è andato a votare per le regionali in Liguria

(quotidiano.net)

Beppe Grillo non ha votato per queste regionali 2024. Lo ha confermato il presidente del seggio di Sant'Ilario (la località di Genova dove il comico risiede). Grillo non si è presentato alle urne né ...