Regionali Liguria esulta Meloni | Fiducia ricevuta ci dà ancora più forza

"Buongiorno Italia. Il segnale di Fiducia ricevuto dai cittadini in Liguria ci dà ancora più forza per proseguire in questa direzione, sempre al servizio degli italiani. Avanti insieme, con entusiasmo e determinazione, per costruire un futuro di concretezza e risultati per la nostra Nazione". Così, all'indomani della vittoria di Marco Bucci alle Regionali in Liguria, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X, dove posta una foto nella quale, sorridente, fa il segno della vittoria. Buongiorno Italia. Il segnale di Fiducia ricevuto dai cittadini in Liguria ci dà ancora più forza per proseguire in questa direzione, sempre al servizio degli italiani. Avanti insieme, con entusiasmo e determinazione, per costruire un futuro di concretezza e risultati per la pic.twitter.com/ELUBexmjDo — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 29, 2024

