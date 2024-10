Rata, l’analisi di Possanzini: "Serve più personalità" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Mi tengo la prestazione fino a gran parte del secondo tempo, poi abbiamo pensato più al risultato e alla classifica". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, tira le somme al termine della partita in cui la sua squadra ha pareggiato con l’Urbino dopo essere andata sul doppio vantaggio. "Nella prima parte – aggiunge il tecnico della Maceratese – abbiamo fatto benissimo contro una formazione che ha molta qualità, ma noi dobbiamo avere più personalità, voglia di chiudere la partita con razionalità. C’è da migliorare e da sviluppare il nostro gioco in maniera ancora più efficace". Il tecnico biancorosso sottolinea le caratteristiche dell’avversario. "Loro – spiega l’allenatore – sanno chiudersi bene e sfruttare le ripartenze mettendo in azione gli attaccanti che sanno come allungare gli avversari, noi abbiamo concesso poco. Ilrestodelcarlino.it - Rata, l’analisi di Possanzini: "Serve più personalità" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Mi tengo la prestazione fino a gran parte del secondo tempo, poi abbiamo pensato più al risultato e alla classifica". Matteo, allenatore della Maceratese, tira le somme al termine della partita in cui la sua squadra ha pareggiato con l’Urbino dopo essere andata sul doppio vantaggio. "Nella prima parte – aggiunge il tecnico della Maceratese – abbiamo fatto benissimo contro una formazione che ha molta qualità, ma noi dobbiamo avere più, voglia di chiudere la partita con razionalità. C’è da migliorare e da sviluppare il nostro gioco in maniera ancora più efficace". Il tecnico biancorosso sottolinea le caratteristiche dell’avversario. "Loro – spiega l’allenatore – sanno chiudersi bene e sfruttare le ripartenze mettendo in azione gli attaccanti che sanno come allungare gli avversari, noi abbiamo concesso poco.

