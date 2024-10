Rai2, giovedì sera l’ultima puntata de ‘L’Altra Italia’ (Di martedì 29 ottobre 2024) giovedì 31 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione ‘L’Altra Italia’. Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci. Lo rende noto la Direzione Approfondimento. Il talk del giovedì sera di Rai2 è finito nell’occhio del ciclone per il flop di ascolti delle prime puntate. Lapresse.it - Rai2, giovedì sera l’ultima puntata de ‘L’Altra Italia’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024)31 ottobre andrà in ondadella trasmissione. Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci. Lo rende noto la Direzione Approfondimento. Il talk deldiè finito nell’occhio del ciclone per il flop di ascolti delle prime puntate.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ascolti tv, Monteleone e i numeri del nuovo giovedì nero dicon l'Altra Italia (e il trend delle quattro puntate);: alla ricerca del nuovo Santoro per il talk del giovedì; Perchè Stasera tutto è possibile non va in onda stasera: quando è prevista l’puntata; Stasera tutto è possibile, parata d’addio per De Martino su Rai 2: c’è anche Ema Stokholma ('sofferente'); Mare Fuori 4, anticipazioni di stasera: il ritorno, i sospetti e le rivelazioni; Un’altra iena nei giovedìdi Rai 2; Leggi >>>

Ascolti tv, Monteleone e i numeri del nuovo giovedì nero di Rai2 con l'Altra Italia (e il trend delle quattro puntate)

(affaritaliani.it)

Le Iene 'Inside' volano su Italia 1, mentre l'ex Iena Antonino Monteleone non riesce a ingranare con L'Altra Italia su Rai2 nella prima serata di giovedì ...

Vertici Rai storditi da 20 anni di disastri

(italiaoggi.it)

Più di recente è accaduto che il giovedì sera di Rai 2 fosse diventato sinonimo di approfondimento giornalistico grazie ad Annozero di Michele Santoro (dal 2006 al 2011). In seguito, per mille motivi, ...

Rai, “L’Altra Italia” al momento è ancora in prima serata

(lapresse.it)

Alla Rai sono ore decisive per il programma "L'Altra Italia" condotto da Antonino Monteleone, l'ex Iena che non ha avuto un avvio positivo per quanto riguarda ...

Per L’altra Italia flop clamoroso: Rai 2 ko, ultima rete

(ultimenotizieflash.com)

Ecco tutti i dati del 10 ottobre 2024 Una serata amara per Rai 2 quella del giovedì sera e non è la ... Rai 2 nella serata del 10 ottobre è l’ultima rete dei primi Nove canali, meno vista ...