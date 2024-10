Ragnatele 'chimiche' misteriose nei campi e sulle auto: ecco di cosa si tratta (Di martedì 29 ottobre 2024) Tra Parma e provincia le segnalazioni sono a decine. Dai fontanili di Viarolo, alla zona di Beneceto e San Prospero, da Alberi di Vigatto alle campagne di diversi comuni della nostra provincia. Da qualche giorno sono apparse delle misteriose Ragnatele 'chimiche' di colore bianco che Parmatoday.it - Ragnatele 'chimiche' misteriose nei campi e sulle auto: ecco di cosa si tratta Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tra Parma e provincia le segnalazioni sono a decine. Dai fontanili di Viarolo, alla zona di Beneceto e San Prospero, da Alberi di Vigatto alle campagne di diversi comuni della nostra provincia. Da qualche giorno sono apparse delle' di colore bianco che

Ragnatele "chimiche" a San Secondo e non solo: cosa sono?

(gazzettadiparma.it)

"Oggi pomeriggio- scrive una lettrice - ho trovato sulla mia macchina strani filamenti bianchi che assomigliano a ragnatele ma di origine che sembra più chimica.. Sulla mia macchina a San Secondo, nei ...

La Bassa invasa dalle ragnatele volanti

(gazzettadiparma.it)

Da qualche giorno a questa parte le campagne della Bassa, oltre al problema degli allagamenti, presentano un altro singolare fenomeno, particolarmente intenso (e anche un po’ fastidioso) quest’anno: q ...

