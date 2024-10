Puntomagazine.it - Qualiano – Casal di Principe: 65 chili di botti illegali in un box. Carabinieri arrestano insospettabile

(Di martedì 29 ottobre 2024) Maxi sequestro di esplosividi: 65di ordigni non convenzionali trovati in un garage Siamo a 400 metri dal parco Arcobaleno, a due passi dal museo “Casa Don Diana”. Una zona residenziale con villette e appartamenti ma – guardando le immagini satellitari – in pochi minuti il paesaggio poteva ritornare molto simile a quelle vicine distese di terra.65di esplosivo. Una cifra esorbitante di fuoco pirotecnico illegale che idihanno trovato in un garage di una villetta adi, a via Pisa, in provincia di Caserta. É fine ottobre ma l’approvvigionamento per la vendita al dettaglio die petardi è già iniziato. Il live motive pare non voglia proprio cambiare: il botto deve far rumore e avere una potenza distruttiva devastante.