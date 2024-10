Thesocialpost.it - Paolo Bonolis torna alla Rai: farà il giurato nell’ultima puntata di Tale e quale show

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)prepara un clamoroso ritornoRai. Per il momento si tratta soltanto di una indiscrezione, rilanciata dal sito TVBlog. Ma sembra proprio cheparteciperà all’ultimastagionale di, il programma condotto dall’amico Carlo Conti, nelle vesti di quarto.Leggi anche: Sonia Bruganelli scoppia in lacrime: “Ecco cosa mi succede da quando sono sola” Le indiscrezioni sul ritorno diin Rai L’ultimadiandrà in onda su Rai 1 in prima serata il prossimo venerdì 8 novembre. E tutti ora attendono quella data per rivedere di nuovosulla tv pubblica.