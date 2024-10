Orsolini e Odgaard, il Bologna vince 2-0 a Cagliari (Di martedì 29 ottobre 2024) Cagliari (ITALPRESS) – Torna a respirare il Bologna, che ottiene una vittoria scacciacrisi. Il secondo successo in campionato per il team di vincenzo Italiano arriva nella trasferta di Cagliari e con un match dominato, sigillato sul 2-0 firmato da Orsolini e Odgaard ma anche e soprattutto dalla sontuosa prestazione di Ndoye. Italiano rispolvera De Silvestri e deve rinviare il rientro di Ferguson, ko per l’influenza: nel 4-2-3-1 c’è Odgaard dietro Castro. Nicola risponde col 3-4-2-1 e Viola-Gaetano dietro Piccoli, scegliendo di difendersi con un coperto 4-4-1-1. Spingono subito gli isolani, che hanno una clamorosa doppia chance con Piccoli e Gaetano. Si salva il Bologna, che affida la sua manovra offensiva alle folate di Ndoye e al tiro di Orsolini. L’esterno offensivo ci prova in svariate occasioni, ma è impreciso o calcia alto. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Torna a respirare il, che ottiene una vittoria scacciacrisi. Il secondo successo in campionato per il team dinzo Italiano arriva nella trasferta die con un match dominato, sigillato sul 2-0 firmato dama anche e soprattutto dalla sontuosa prestazione di Ndoye. Italiano rispolvera De Silvestri e deve rinviare il rientro di Ferguson, ko per l’influenza: nel 4-2-3-1 c’èdietro Castro. Nicola risponde col 3-4-2-1 e Viola-Gaetano dietro Piccoli, scegliendo di difendersi con un coperto 4-4-1-1. Spingono subito gli isolani, che hanno una clamorosa doppia chance con Piccoli e Gaetano. Si salva il, che affida la sua manovra offensiva alle folate di Ndoye e al tiro di. L’esterno offensivo ci prova in svariate occasioni, ma è impreciso o calcia alto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Bologna vince a Cagliari e ritrova il sorriso: Orsolini e Odgaard firmano il 2-0 che risolleva Italiano; Il Bologna vince a Cagliari, Orsolini e Odgaard trascinano i rossoblù; Orsolini e Odgaard, il Bologna vince 2-0 a Cagliari; Il Cagliari perde ancora 2-0: alla Domus il Bologna vince coi gol di Odgaard e Orsolini; Orsolini e Odgaard, il Bologna vince 2 - 0 a Cagliari; Serie A, il Bologna vince a Cagliari 2-0: decidono Orsolini e Odgaard; Leggi >>>

Orsolini e Odgaard, il Bologna vince 2-0 a Cagliari

(ildenaro.it)

CAGLIARI (ITALPRESS) – Torna a respirare il Bologna, che ottiene una vittoria scacciacrisi. Il secondo successo in campionato per il team di Vincenzo Italiano arriva nella trasferta di Cagliari e con ...

Il Bologna vince 2-0 a Cagliari e risale in classifica.

(corrieredellosport.it)

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Bologna corsaro in casa del Cagliari nell'anticipo della decima giornata di Serie A grazie ai gol di Orsolini al 35' e Odgaard al 51'. Brutta sconfitta interna per i sardi che ...

Orsolini-Odgaard, il Bologna passa a Cagliari. Dorgu show, il Lecce affonda il Verona

(calciomercato.it)

I risultati delle prime due partite della decima giornata di Serie A: vittorie per Bologna e Lecce, Verona in picchiata ...

Il Bologna vince a Cagliari e ritrova il sorriso: Orsolini e Odgaard firmano il 2-0 che risolleva Italiano

(informazione.it)

Il Bologna torna a vincere: secondo successo in stagione per la squadra di Italiano, che vince 2-0 in Sardegna con i gol di Orsolini e Odgaard e stavolta non concede spazi per la rimonta. Il successo ...