Olimpia Milano | l' Armani reagisce ma non basta

(Di martedì 29 ottobre 2024) Vitoria (Spagna) - Mette animo e cuore, ma nonper tornare acon una vittoria. L'cede il passo a Vitoria contro il Baskonia perdendo 88-83, ma lasciando la terra basca quantomeno con segnali di ripresa dopo le ultime difficoltà . In assenza di Shields,diventa un cooperativa del canestro dove Mirotic (21), Brooks (17) e Dimitrijevic (15) sono i migliori realizzatori. Nonper vincere lasciando ben 18 rimbalzi offensivi ai baschi che li sfruttano al meglio per vincere. A inizio gara, allenata per l'occasione da Mario Fioretti, vista l'indisposizione di Messina come nell'ultimo weekend, trova energia da Caruso che diventa un riferimento in attacco quando l'EA7 conduce 14-18 all'8'. Poi, però, i padroni di casa cambiano marcia con Howard e, a inizio 2° periodo, piazzano 4 bombe consecutive per il 32-21.