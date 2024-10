Gaeta.it - Nuovo scandalo di dossieraggio: il governo in allerta tra le indagini di Milano

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unepisodio diha riacceso i riflettori su questioni di sicurezza e privacy all’interno delitaliano. Con l’archivio del Viminale compromesso e nomi di spicco coinvolti nell’indagine di, c’è un fermento politico che non si fa attendere. I contatti tra Palazzo Chigi e i ministeri coinvolti, in particolare Giustizia e Viminale, sono incessanti. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha avuto un incontro a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni, dove sono emerse preoccupazioni riguardanti l’inchiesta in corso. È chiaro che la questione richiede nuovamente l’attenzione delle autorità nazionali e che ilè sotto pressione per varare nuove misure.